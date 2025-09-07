9²ó2»à¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤¬°ìÉô¤«¤é¡È¾Ã¶ËÅª¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥Ø¥¹(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë3-4¤Ç2ÌëÏ¢Â³¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¤¬9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÂ³¤±¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£Å¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿­¥Î¡¼¥Î¡½¤Ê¤é¤º¡Ä¥Ñ¥Ø¥¹Êá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤Î¥·¡¼¥ó