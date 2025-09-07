◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）３歳牝馬３冠最終戦、秋華賞（１０月１９日、京都競馬場）のトライアル（３着まで優先出走権）は１３頭で争われ、西塚洸二騎手が騎乗した７番人気のケリフレッドアスク（栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。好発からハナを切ると、そのまま先頭を譲らず、最後の直線も追い上げをしのぎきり、最後の１冠への切符をもぎ取った。前走の１勝クラス４着か