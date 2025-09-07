◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）首位と２打差の４位で出たツアー５勝の蝉川泰果（アース製薬）は１イーグル、４バーディー、４ボギーの６８で回り、通算８アンダーで３位だった。３戦連続となる今季５度目のトップ１０フィニッシュ。逆転優勝には２打届かなかった。「グリーンが昨日以上にすごく速くなっていて、対応できなかった。あのロ