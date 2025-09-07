◆独立リーグ交流戦巨人６―４千葉スカイセイラーズ（７日・ジャイアンツ球場）巨人の育成新外国人のフランシス・グズマン投手が６回から登板し、来日初登板を果たした。１／３回を投げ、１奪三振１四球３死球で３失点。「色々と緊張した部分もあった」と制球の乱れを反省したが、最速１４９キロをマークするなどスケールの大きさをのぞかせた。ドミニカ共和国出身の１８歳で、身長１８９センチの大型左腕。母国ではアマチュ