巨人の西舘勇陽投手が７日、２軍に合流した。ジャイアンツ球場で１、２軍合同の投手残留練習に参加した。今季は１２登板で２勝３敗、防御率４・２８と先発ローテーションの一角をになっていたが、上半身のコンディション不良の影響で８月２日に出場選手登録を抹消。４日の３軍練習試合・ソフトバンク戦（Ｇ球場）で約１か月ぶりの実戦復帰を果たしていた。この日は室内ブルペンで７５球を投じ「トレーナーさんのおかげでもう