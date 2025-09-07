◆パ・リーグソフトバンク２―４楽天（７日・みずほペイペイ）本塁打で全４得点を挙げた楽天がソフトバンクに勝ち、連敗を４で止めた。１点を追う３回１死から、３番・一塁のルーク・ボイト内野手の左越え９号ソロで同点。４回２死一塁からは９番・太田光捕手が右翼ホームランテラスギリギリに飛び込む、２４年８月１０日以来３９３日ぶりとなる１号２ランで勝ち越した。投げては先発左腕の藤井聖投手が６回を５安打１失点の粘