◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人の大勢投手が７回に登板して、１回１安打無失点、２奪三振だった。６―２の７回に登板。この回の先頭・ブライトをフォークで空振り三振。２番・田中を１５２キロ直球で二飛。３番・岡林には左中間への三塁打。ここで４番・細川をフルカウントから６球目、１５２キロ直球で見逃し三振。大勢は、リードは守り切りながらも８月２９日の阪神戦では２被弾。９月