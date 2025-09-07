巨人OBで「球界のご意見番」である張本勲氏（85＝スポニチ本紙評論家）が、巨人時代の同僚で5日（日本時間6日）に82歳で亡くなったデーブ・ジョンソン氏を追悼した。「そうか、亡くなったか…。一緒にやった仲間。非常に残念だ」。ジョンソン氏とは、張本氏が巨人に移籍した76年に長嶋茂雄監督のもとでチームメートになった。大物大リーガーとして来日。1年目の75年は「はじめはなかなか言うことを聞かなかったんだ」と張本