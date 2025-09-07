自民党幹部は先ほど、記者団にあす午前8時半から臨時の役員会を開催する方針をあきらかにしました。石破総理が辞任する意向を固めたことを受けて、あす午前10時から予定されていた“総裁選前倒し”の書面提出を中止する決定がおこなわれる見通しです。その上で、石破総理の退陣を受けた総裁選の実施に向けて方式などの検討がおこなわれるものとみられます。