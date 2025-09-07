３安打と活躍した荏田の内田（中央）◆荏田７−３横浜南陵荏田は７―３で横浜南陵を下し、１１安打と打線が好調。７番に入った１年の内田が３安打１打点と引っ張った。夏はベンチ入りするも出場はなし。地区予選は連勝で勝ち上がってきたが、県大会はまた違う雰囲気で「すごく緊張した」という。それでも二回の第１打席でエンドランを決める中前打。七回には左翼越えの適時二塁打でダメ押しの追加点を挙げた。１６４センチ