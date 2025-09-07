元NHKアナウンサーの武田真一（57）が6日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。入局後に感じたアナウンサーという仕事の苦悩を明かした。武田は1990年の入局後、主にお昼のニュースを担当し、突発的な事件事故、災害など大きなニュースを伝えていた。「その仕事自体もおもしろく、好きだったのでやっていた」というが「ある時からそれがすごくつらくなった。しかもそれを、自分の活躍の場だと思ってやらな