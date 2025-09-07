9月7日、中山競馬場で行われた3R・2歳未勝利（ダ1200m）は、菅原明良騎乗の1番人気、ドンエレクトス（牡2・美浦・高木登）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にコパノトーマス（牡2・美浦・青木孝文）、3着に2番人気のヘリテージブルーム（牡2・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:12.0（良）。【札幌8R】小林美駒騎乗 ブルーアイドガールが人気に応える単勝1.7倍の支持2歳未勝利・ドンエレクトスと菅原明良騎手菅原明良騎乗