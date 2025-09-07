9·î7Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê¤»¤ó5¡¦Èþ±º¡¦¹â¶¶Ê¸²í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥»¥¾¥ó¥Ç¥Õ¥£¡¼¥æ¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:10.0¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£¡Ú»¥ËÚ4R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê¤¬Ä«¤«¤é3¾¡¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡Ä8ÈÖ¿Íµ¤¥é¥Õ¥¡¥ô¥©¥ê¥Ã¥È¤Ç²÷¾¡º£Ç¯¤Î32¾¡ÌÜ¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Í