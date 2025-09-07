9月7日、札幌競馬場で行われた5R・3歳未勝利（ダ1700m）は、浜中俊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノ（牡3・栗東・武幸四郎）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のホウオウサムレット（牡3・美浦・田中博康）、3着にハルフロンティア（牡3・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。2番人気で斎藤新騎乗、リドルトリガー（牝3・美浦・小島茂之）は、9着敗退。インゼル2025年募集馬ラインナップ発表…スマートレイアー