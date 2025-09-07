NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。西武は篠原響投手を1軍登録し、モンテル選手を登録抹消しました。今季初昇格の篠原投手は、2024年ドラフト5位のルーキー。これまで2軍では先発13試合を含む15試合に登板し、8勝4敗、防御率2.17を記録。まだ18歳の右腕は、この日ロッテ戦でプロ初登板、初先発となります。一方、登録抹消されたモンテル選手は、今季12試合で打率0.91の成績。3日の楽天戦以降出場がありませんでした。