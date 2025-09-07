5回楽天1死、ボイトが左中間にこの試合2本目の本塁打を放つ＝みずほペイペイドーム楽天が3本塁打の一発攻勢で連敗を4で止めた。三回にボイトのソロで追い付き、四回に太田の1号2ランで勝ち越し。五回にはボイトが2打席連続の10号ソロを放った。藤井が6回1失点で6勝目。ソフトバンクは5連勝でストップ。