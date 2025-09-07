厚生労働省は7日までに、有料老人ホームなどの入居者紹介事業者の認定制度を創設する方針を固めた。一部のホームが多額の診療報酬を得られる難病患者らを受け入れるため、紹介事業者に高い紹介料を払っていたことが発覚。事業者の運営実態や紹介料は不透明なため、高齢者らが安心してニーズに合うホームを探せるよう優良事業者を認定し公表する。今後制度設計を進めて2027年度にも始めたい考え。紹介事業者は入居者をあっせん