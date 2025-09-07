7日（日）、石巻市民球場でのイースタン・リーグ、対楽天戦。巨人の先発投手は山田龍聖、対する楽天の先発投手はハワード。巨人は2回表、先制に成功。安打で出塁した岡田悠希を二塁に置き、浅野翔吾の適時打で1点を挙げた。5回表、石塚裕惺の安打などで無死一三塁とし、宇都宮葵星の適時打で1点を追加。2対0とした。5回裏、山田は二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。6回表、浦田俊輔が四球で出塁後、悪送球で進