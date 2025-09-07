7日（日）、ぶんちゃんしまなみ球場でのウエスタン・リーグ、対広島戦。阪神の先発投手は茨木秀俊、対する広島の先発投手は佐藤柳之介。阪神は1回表、幸先よく先制。アルナエス、渡邉諒の連打などで二死一三塁とし、原口文仁の適時三塁打で2点を挙げた。3回裏、茨木は適時内野安打で1点を奪われる。2対1となる。6回表、原口、戸井零士の四球などで一死一二塁とし、井坪陽生の適時三塁打で2点を追加。続く山田脩也が犠牲フ