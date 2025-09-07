◆ソフトバンク―楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が8試合ぶりに代打として出場した。2点差に迫った8回2死一、二塁で石塚綜一郎の代打として送られた。一発が出れば逆転の場面だったが、3番手鈴木翔天を前に空振り三振に倒れた。左脇腹を痛めて、8月30日からベンチスタートが続いていた。5日から打撃練習を再開しており、「バットを振るのは問題ない。見逃すところが一番（痛みが）来る」と説明し