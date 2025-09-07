福岡県警糸島署は7日、糸島市高田2丁目付近の道路上で6日午後7時50分ごろ、自転車で通行中の女子高校生が白色の軽自動車に乗った見知らぬ男から「自転車見せて」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50〜60歳くらいで白色Tシャツ、白色マスク着用。