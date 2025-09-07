慰霊碑の前であいさつする日弁連の渕上玲子会長＝7日午前、長野県大町市オウム真理教幹部らによる坂本堤弁護士一家殺害事件で、長男龍彦ちゃん＝当時（1）＝の遺体が長野県大町市で見つかって間もなく30年となるのを前に、日弁連の渕上玲子会長が7日、同市の慰霊碑を訪問し「悲劇を二度と繰り返してはならない」と訴えた。坂本一家の慰霊碑は、有志による「坂本弁護士と家族を救う全国弁護士の会（救う会）」が主導して建立し