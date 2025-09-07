日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が、０―０だった６日（日本時間７日）国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）の結果を踏まえ自信を深めている。来年の北中米Ｗ杯開催国の一つであるメキシコとの一戦。本番を見据えた試金石となる中、久保は右シャドーで先発した。エリア内のシュートなどゴールに迫ったが、得点を決められず後半２４分に退いた。久保は「引き分けた分際で何を言っているのか