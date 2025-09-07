味つけや火加減がちょっと難しそうな茶碗蒸し。そこで今回、ご紹介するのが『かにかまの茶碗蒸し』です。このレシピなら、かにかまのうまみでだし汁いらず。フライパンひとつで作れて、ぷるぷる食感に仕上がります。食欲がない日でも、つるんと食べられる、ほっとするやさしい味わいです！『かにかまの茶碗蒸し』のレシピ材料（2人分）卵……3個 かに風味かまぼこ……70g 貝割れ菜……1パック（約100g） 塩しょうゆ 好みでごま油作