岡山県民に県産野菜をもっと食べもらおうと大手食品メーカーが大学生らと連携してレシピブックを作りました。レシピブックの作成は、岡山県産野菜の摂取促進に向けて、食品メーカー「味の素」が「天満屋ストア」「ＪＡ全農おかやま」「くらしき作陽大学」と連携して取り組む「ラブベジ」の一環です。レシピは、くらしき作陽大学の学生が考案したもので、トマトやナス、キュウリといった旬の県産野菜