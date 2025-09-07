夜間に急な病気やけがをした時に救急車を呼ぶべきか看護師などの専門家に相談できる窓口を岡山市などが開設します。7日は窓口を周知するキャンペーンが行われました（呼び掛け）「きょうは『＃7119』の広報でお邪魔しています」10月1日の窓口開設を前に岡山市が行ったものです。 消防や市の職員ら18人が窓口の番号「♯7119」と書かれたウェットティッシュなどを配りました。 窓口は、市民の安心と不要な救急車の