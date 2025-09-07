NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。ヤクルトは小川泰弘投手を1軍登録し、清水昇投手を登録抹消しました。小川投手は、今季10試合に先発し、4勝4敗、防御率3.67を記録。前回、8月26日の中日戦では8回無失点で勝利投手となっていました。7日はDeNA戦に先発登板します。登録抹消された清水投手は、今季31試合に登板し、0勝2敗、5ホールド、1セーブ、防御率4.63の成績。2日の巨人戦では1回2失点でしたが、5日のDeNA戦では1回無失点