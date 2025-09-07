DeNAのドラフト3位・加藤響内野手（23＝四国・徳島）が7日、初の1軍昇格を果たした。ヤクルト戦の試合前練習からチームに合流。1軍の先輩選手と一緒に汗を流し「気が引き締まる。1軍の選手は練習から一つ一つのプレーの精度が高い」と充実の表情で話した。三浦監督から「ありとあらゆるものを吸収して、自分のものにしていけ」と声を掛けられたといい「数多くのチャンスはないと思う。走攻守揃ったところを試合で見せられた