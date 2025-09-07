「ソフトバンク２−４楽天」（７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの連勝は５で止まった。２位日本ハムが敗れたため、優勝マジックは１５に減った。初回に野村の適時打で先制したが、先発の松本晴が三回にボイトに左中間に運ばれて同点に追いつかれると、四回には太田に勝ち越し２ランを浴びた。八回に柳町の適時打で２点差に迫り、九回も得点圏に走者を進めたが、得点は奪えなかった。