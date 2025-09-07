秋場所に向け、稽古する大の里＝茨城県阿見町の二所ノ関部屋大相撲の横綱大の里は7日、昇進2場所目の秋場所（14日初日・両国国技館）に向け、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で相撲を取らず、四股やすり足で汗を流した。「ギア、ペースを上げていきたい。横綱として初めての優勝をしたい」と意欲。初日まで1週間を切り、今後は出稽古で仕上げていく方針だという。大の里は5日の横綱審議委員会による稽古総見で横綱、大関陣に3勝8敗