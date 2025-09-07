中国国営の新華社通信など中国メディアは、石破総理が辞任の意向を固めたことについて、日本メディアの報道を引用する形で相次いで速報しました。中国メディアの論評はまだありません。また、中国のSNS「ウェイボ」では、石破総理のニュースが検索ランキングで一時1位になるなど、関心が集まっています。