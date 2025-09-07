◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人の横川凱投手（25）が7日、中日戦（バンテリンD）で今季5度目の先発マウンドに上がったが、3点リードで迎えた5回に押し出し四球で1点献上してなおも無死満塁で降板。だが、船迫大雅投手（28）が無死満塁という大ピンチで見事な火消しを見せた。今季2勝目の権利まであと1イニングだったが、球数は4回0/3で81球。唇をかみしめマウンドを降りた。横川は降板後、「