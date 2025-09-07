タレントの優木まおみさんが、自身のインスタグラムを更新。ペットボトルを使ったトレーニング動画を配信しました。家にあるものを活用した約30分の手軽なエクササイズで、肩こりの改善や二の腕、腹筋などを鍛えることができるとのことです。 【写真を見る】【 優木まおみ 】自宅でピラティス実践「家にあるもので宅トレ」ペットボトル1本で30分の手軽なエクササイズを紹介優木さんは、「ペットボトル1.5リットルを使っ