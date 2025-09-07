お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが7日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行中に絶望したショットを公開した。【写真】「絶望…」パンサー・尾形＆娘の韓国旅行ショットあいさんは投稿で、愛娘・さくらちゃんも含め家族3人で初めて韓国へ1泊2日の旅行に行ったことを報告。「毎年家族旅行の度に台風がやってきて、飛行機もホテルもキャンセルになる尾形家で、今年もまさかの韓国旅行を目前に台風が。。