「2026ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦が7日、都内で開催され、神奈川出身の水戸虹一輝（みと・ないき）さん（17）が初代グランプリに輝いた。この日、予選を勝ち上がった9人が自己PRと特技を披露。水戸さんは「夢は世界的な俳優になること。仮面ライダーに憧れて、子どもに夢を与えられるような俳優になりたい」とアピール。特技ではブレイキンを披露。振り付けは自分で考え、最後は特技の“バタフライ”で締めた。グランプ