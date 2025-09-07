兵庫県姫路市で創業130余年の歴史を持つ「まねき食品」は9月、国民的人気漫画「キン肉マン」と2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がコラボした新商品「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」の販売を開始しました。兵庫が誇る但馬牛をふんだんに使用したお弁当に、限定のアクリルキーホルダーがセットになっています。但馬牛ぎっしり！ 限定アクキー付きコラボ駅弁が誕生「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」は