[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]強豪国メキシコを圧倒した試合運びに胸を張った。日本代表MF久保建英(ソシエダ)はメキシコ戦に右シャドーで先発出場し、前半終了間際に足首を痛めながらも後半24分までプレー。久保自身は2本のシュートが不発に終わり、決め切れなかった印象もあったが、試合の率直な感想を聞くと前向きな言葉が返ってきた。「こっちのほうが強かったと思うので、そこは良かったですね。もっとメキ