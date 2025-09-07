Number_iが、9月15日に新曲「Numbers Ur Zone」を配信リリースすることが決定。このたびグループの公式Instagramにて、メンバーの岸優太が圧巻のダンスを披露するトレーラー映像が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■冒頭からラストまで目が釘付けとなること請け合いの「Trailer “N”」 9月22日に、2ndフルアルバム『No.II』をリリースする、Number_i。新曲「Numbers