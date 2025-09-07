5日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズが、現在募集中のクラウドファンディングの新たなリターン品をクラブ公式SNSで発表した。 北海道YSは10月のVリーグ開幕に向けて、9月27日（土）と28日（日）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツとプレシーズンマッチを開催。この試合を特別なものにするために、当日の会場として北海道内