◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）オリオールズに2戦連続のサヨナラ負けを喫し、5連敗となったドジャース。ロバーツ監督が試合後に取材に応じ、好投した山本投手をたたえました。山本投手はこの日、9回2アウトまでノーヒットノーランを継続する圧巻の投球を披露。ソロ本塁打を浴びて偉業達成とはならなかったものの、8回2/3で112球を投げて被安打1、奪三振10、与四球2、1失点と好投し、12勝目