7回オリックス1死一、三塁、代打西野が右前に勝ち越し打を放つ＝京セラドームオリックスが3連勝。1―2の六回に紅林の適時打で追い付き、七回に代打西野の適時打で勝ち越した。今季初登板の山下は5回2失点で、3番手の岩崎が4勝目。日本ハムは計4安打に終わり、投手陣も踏ん張りきれず3連敗。