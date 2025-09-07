体操の男子種目別メダリスト選手権は7日、東京都八王子市のエスフォルタアリーナ八王子で行われ、平行棒は左手人さし指のけがから復帰した角皆友晴（順大）が14.366点で、あん馬は石沢大翔（徳洲会）が14.933点で、いずれも世界選手権（10月・ジャカルタ）代表が優勝した。同代表では橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が床運動2位、落下があった鉄棒は6位。南一輝（エムズスポーツク）は跳馬2位、床運動3位で、つり輪