色んな男性からアプローチされる“モテる女性”のはずなのに、なぜか本命の男性にだけは気持ちが届かない…。そんな切ないジレンマを抱える女性は少なくありません。そこで今回は、その“届かない恋”の理由と解決のヒントを紹介します。モテるからこそ「余裕がある」と誤解されがちモテる女性は普段から注目を集める存在。だからこそ自然体で振る舞いがちですが、その態度が本命の男性には「自分は特別じゃないのかも」と誤解され