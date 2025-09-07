◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人が２点リードの７回、貴重な追加点を挙げた。この回から登板した中日３番手の清水から、この回先頭の４番岡本が中前打で出塁。続く岸田が打った当たりは、三塁手の福永が悪送球。中山がきっちり送って１死二、三塁とし、リチャードが中堅へ飛距離十分の飛球を打ち上げ、三塁から岡本が生還した。続く２死三塁で吉川は中前打を放ち、三塁から岸田がホームイン