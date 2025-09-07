歌手の福田こうへいが５日、東京・両国国技館で単独公演を行った。会場には４０００人のファンが集結。「南部蝉しぐれ」「おいらの祭り唄」などアンコールを含めて全３５曲を歌唱した。自身初の同所公演に福田は「夢にまで見た両国国技館でのコンサート。いままでこれ以上のステージはありませんでしたので、今日は貴重なステージを皆さんに作っていただいたなと…。まさかこういった場所で歌を歌わせていただき、そして皆さ