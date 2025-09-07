バレーボール男子・日本―イタリア戦バレーボール男子の世界選手権壮行試合「エムットマッチ2025 Powered by MUFG」が7日、千葉・ららアリーナ 東京ベイで行われた。世界ランキング5位の日本代表が、同2位イタリア代表と対戦。1-3（21-25、20-25、25-16、32-34）で敗れた。第4セットは両者譲らない展開に。地上波中継された一戦で、ファンも興奮の声を上げた。セットカウント1-2と後のない日本。第4セットは互いに譲らずデュー