自民党総裁選について高知県連は7日、前倒しで実施を求めることを決定しました。こうした地方組織や国会議員からの実施前倒しの声を受けて石破総理大臣は辞任する意向を固めました。7月の参議院選挙での敗北を受け、自民党は臨時の総裁選の実施について全国の都道府県連と党所属の国会議員に賛成･反対の確認を通達しています。これを受けて高知県連は7日、常任総務会を開き総裁選の前倒しの要求を決める投票を行いました。投票には