小学生が心を込めて制作駐日英国大使館は2025年9月3日、山口県在住の小学生が、東京に寄港したイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」に切り絵のコラージュ作品を贈呈したと発表しました。【画像】綺麗！これが日本の小学生が英空母に贈呈した「粋な贈り物」です切り絵を制作したのは、小学5年生の小城美緒里（こじょう・みおり）さん。作品では「プリンス・オブ・ウェールズ」の特徴となっている、艦首のスキージ