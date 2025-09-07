元阪神、オリックス投手の能見篤史氏（46）が、和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。優勝目前に迫った今季の阪神で一番目立った新戦力は誰？投打ともにレギュラー陣が固定されたのが今季の阪神の強み。その中でも今季頭角を現した選手はいる。能見氏は「僕は及川雅貴投手」と、6年目左腕の名前を挙げた。及川は6日の広島戦まで59試合に救援登板して6勝3敗、防御率0・96。これまでもボールの良さなど定評はあっ