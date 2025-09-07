プロ野球・DeNAは7日の公示で加藤響選手を1軍登録し、颯投手と東妻純平選手を抹消しました。加藤選手はドラフト3位の新人内野手。これが1軍初登録です。2軍では86試合で打率.234、5本塁打、31打点の成績です。アンダースローの颯投手は今季27試合の登板で0勝1敗、2ホールド、防御率1.93の成績。前日6日のヤクルト戦は1点ビハインドの6回1アウト1、2塁の場面で2番手としてマウンドに上がり、四球で2アウト満塁とし、古賀優大選手に2